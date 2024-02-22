В России модернизируют титановые атомные подлодки

Пока официального подтверждения этой информации нет. Но, возможно, «Псков» и «Нижний Новгород» получат новые системы, при этом титановые корпуса изменений не получат. Однако эта концепция пока никак не реализуется.

Отмечается, что первая многоцелевая подлодку проекта «Кондор» была спущена на воду в 1989 году. Подводные лодки этого проекта считались самыми малозаметными АПЛ ВМФ СССР. АПЛ проекта «Кондор» получили 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм и могли нести стратегические крылатые ракеты С-10 «Гранат».

«Первоначально планировалось, что в ходе работ титановые корпуса подлодок останутся без доработки, а все системы станут новыми. Но пока эта концепция не реализуется. Ремонт титановых лодок не начинался», — рассказал собеседник ТАСС.