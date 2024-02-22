Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2024, 17:47
1 мин.

В России модернизируют титановые атомные подлодки

Пока это неофициальная информация
ТАСС сообщил, что единственные в составе ВМФ России титановые атомные подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» проекта 945А «Кондор» будут отремонтированы и модернизированы.
В России модернизируют титановые атомные подлодки

© Ferra.ru

Пока официального подтверждения этой информации нет. Но, возможно, «Псков» и «Нижний Новгород» получат новые системы, при этом титановые корпуса изменений не получат. Однако эта концепция пока никак не реализуется.

Отмечается, что первая многоцелевая подлодку проекта «Кондор» была спущена на воду в 1989 году. Подводные лодки этого проекта считались самыми малозаметными АПЛ ВМФ СССР. АПЛ проекта «Кондор» получили 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм и могли нести стратегические крылатые ракеты С-10 «Гранат».

«Первоначально планировалось, что в ходе работ титановые корпуса подлодок останутся без доработки, а все системы станут новыми. Но пока эта концепция не реализуется. Ремонт титановых лодок не начинался», — рассказал собеседник ТАСС.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Подводная лодка
,
#Флот
,
#военный флот
,
#Россия