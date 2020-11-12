В России могут начать сажать в тюрьму за тайное хранение биткоинов

Сообщается, что ведомство уже оформило пакет соответствующих поправок к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам. Так, владельцев криптовалют могут начать лишать свободы на срок до трех лет. Помимо прочего власти предусмотрели и другие виды уголовных наказаний, в числе которых штраф до двух млн рублей или же принудительные работы сроком до пяти лет.

Согласно инициативе, получить уголовное наказание владельцы криптовалют могут за то, что не отчитывались перед налоговыми органами об операциях с виртуальными деньгами.

Кроме того, Минфин также предлагает обязать всех владельцев криптовалют делиться с налоговыми органами информацией о получении цифровой валюты, активностях с ней, а также о суммах, которые числятся в их кошельках. Предполагается, что делать это нужно, если общая сумма операций с криптовалютой выше суммы, равноценной 600 тыс рублей.