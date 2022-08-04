В России могут начать штрафовать операторов связи за звонки с подменных номеров

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В России могут начать штрафовать операторов связи за звонки с подменных номеровГраждане смогут пожаловаться на такие звонки
В Госдуме обсудят поправки к закону «О связи», согласно которым операторы связи, допустившие звонки с подменных номеров, могут быть оштрафованы до 1 млн рублей.
Для спам-звонков используется специализированный SIP-протокол интернет-телефонии. Мошенники звонят через браузер, с компьютера, а у адресата звонка отображается произвольный номер. Операторы связи как раз и не должны допускать подобных звонков.
Для контроля на «Госуслугах» для жалоб граждан на такие звонки разместили специальную форму. Каждая жалоба будет рассмотрена, и если нарушения найдут, оператора могут оштрафовать.