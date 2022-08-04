В России могут начать штрафовать операторов связи за звонки с подменных номеров

Для спам-звонков используется специализированный SIP-протокол интернет-телефонии. Мошенники звонят через браузер, с компьютера, а у адресата звонка отображается произвольный номер. Операторы связи как раз и не должны допускать подобных звонков.

Для контроля на «Госуслугах» для жалоб граждан на такие звонки разместили специальную форму. Каждая жалоба будет рассмотрена, и если нарушения найдут, оператора могут оштрафовать.