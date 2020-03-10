В России могут начать штрафовать за публикацию "неправильного контента" в сети

Сама идея штрафовать соцсети и интернет-площадки принадлежит Лиге безопасного интернета, основателем которой является владелец телеканала “Царьград” Константин Малофеев. В свою очередь представители российских СМИ и медиа площадок высказываются резко против объявленной инициативы. По их мнению, она может привести к появлению цензуры в интернете и негативно повлияет на рынок.

Что интересно, подобный законопроект уже обсуждался в 2018 году — тогда, правда, от нее достаточно быстро отказались. В случае же, если проект закона будет принят в этот раз, то частные компании и вправду столкнутся с цензурой в интернете — в конце концов, удалением по-настоящему вредного и опасного для граждан контента площадки занимаются без принятия нового закона.