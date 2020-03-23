В России могут начать выявлять говорящих по телефону водителей нейросетями

”О массовом их применении речи пока не идёт. Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нём алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания”, — уточнил Александра Быков, замначальник ГИБДД России Александра Быкова.

Сообщается, что камеры смогут проанализировать, находится ли смартфон водителя возле уха, а также обнаружить, пристегнут ли ремень безопасности. Штрафы же, в свою очередь, водитель сможет получить по почте, а в случае, если за рулем во время правонарушения находился не владелец автомобиля, предусмотрено обжалование штрафа с последующим переоформлением его на нарушителя.