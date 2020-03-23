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В России могут начать выявлять говорящих по телефону водителей нейросетями
А также тех, кто ездит в непристегнутом виде
Издание "Коммерсант" рассказало о том, что в России могут начать выявлять говорящих по телефону водителей нейросетями. Предполагается, что тестовый запуск нововведения, подразумевающего использование дорожных камер с технологией Big Data и нейросетей, будет реализован в Москве.
”О массовом их применении речи пока не идёт. Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нём алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания”, — уточнил Александра Быков, замначальник ГИБДД России Александра Быкова.
Сообщается, что камеры смогут проанализировать, находится ли смартфон водителя возле уха, а также обнаружить, пристегнут ли ремень безопасности. Штрафы же, в свою очередь, водитель сможет получить по почте, а в случае, если за рулем во время правонарушения находился не владелец автомобиля, предусмотрено обжалование штрафа с последующим переоформлением его на нарушителя.