В России могут отказаться от новейших истребителей в пользу старых, но более дешевых

Что интересно, ранее относительно недорогой истребитель встретили достаточно прохладно, по крайней мере в западной прессе. Но сейчас, по словам того же издания The National Interest, именно МиГ-35 может вызвать наибольший интерес в связи с заметным скачком, который был сделан в сравнении с МиГ-29, а также его невысокой ценой.

Так, российские военные могут заменить старые “Фулкрумы” на более новые МиГ-35 с современной авионикой вместо того, чтобы закупать “золотые” на сегодняшний день Су-57.