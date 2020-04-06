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В России могут отказаться от новейших истребителей в пользу старых, но более дешевых
Тем самым закупка Су-57 может быть отложена на неопределенный срок
Как стало известно, Соединенные Штаты уже урезают собственные заказы на истребители F-35, при этом в Польше вообще планируют отказаться от данного типа самолетов. На фоне этого, в России могут отказаться от новейших истребителей Су-57 в пользу старых, но более дешевых МиГ-35.
Что интересно, ранее относительно недорогой истребитель встретили достаточно прохладно, по крайней мере в западной прессе. Но сейчас, по словам того же издания The National Interest, именно МиГ-35 может вызвать наибольший интерес в связи с заметным скачком, который был сделан в сравнении с МиГ-29, а также его невысокой ценой.
Так, российские военные могут заменить старые “Фулкрумы” на более новые МиГ-35 с современной авионикой вместо того, чтобы закупать “золотые” на сегодняшний день Су-57.