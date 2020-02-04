В России могут отложить реализацию закона о предустановке российского ПО на смартфонах

В рамках данного отзыва ассоциация предложила российскому ведомству отложить срок реализации закона о предустановке российского ПО, перенеся запуск на 1 января 2021 года вместо 1 июля текущего года. На данный момент нет никакой информации о реакции ФАС на предложение.

Напомним, что еще 2 декабря 2019 года Владимир Путин официально подписал закон о предустановке российского ПО на различного рода технику. В их числе оказались смартфоны, ноутбуки, “умные” телевизоры и многие другие подобные устройства.