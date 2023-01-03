В России могут полностью запретить продажу энергетических напитков подросткам

Об этом сообщил один из авторов законопроекта

В Госдуме прорабатывается законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков лицам младше 18 лет. Об этом рассказал один из авторов инициативы, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Если закон будет принят, запрет на продажу таких напитков распространится на всю страну.