В России могут полностью запретить продажу энергетических напитков подросткам

В России могут полностью запретить продажу энергетических напитков подросткамОб этом сообщил один из авторов законопроекта
В Госдуме прорабатывается законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков лицам младше 18 лет. Об этом рассказал один из авторов инициативы, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Если закон будет принят, запрет на продажу таких напитков распространится на всю страну.
Фото: Clevelandclinic.org
По словам Хамзаева, на данный монет закон принят в некторых регионах: в Татарстане, ХМАО, Новосибирске. Депутат положительно оценивает эту практику.
«Вместе с коллегами из правительства России мы приступили к проработке запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним. Главная цель нашего законопроекта: не допускается продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков», — сообщил Султан Хамзаев.