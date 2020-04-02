В России могут продлить нерабочую неделю для борьбы с коронавирусом

Правда, стоит отметить, что вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением о продлении “длинных выходных” лишь в отдельных регионах, где это и вправду необходимо для удержания распространения коронавируса среди населения.

”Я бы сказала, что продлевать эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона. Нужно очень четко искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона”, — рассказала вице-премьер.

К слову, члены правительства и эксперты утверждают, что продление нерабочей недели в первую очередь необходимо в связи с тем, что инкубационный период COVID-19 составляет около 2 недель, а значит людям желательно избегать контактов с другими людьми на протяжении как минимум 14 дней.