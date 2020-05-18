В России могут провести дистанционные выборы через "Госуслуги"

Преимуществом данной инициативы, по словам парламентария Алексея Диденко, является ограничение процесса нотариальной заверки подписей. Кроме того, этого также позволит проводит выборы дистанционно. Также предполагается, что данная инициатива позволит усилить легитимность и конкурентность выборов.

Регистрация участников же, согласно данным авторов, можно осуществлять с помощью сервиса “Госуслуг”. ”Для кандидатов это станет возможностью без проблем подать документы. Данные формируются самостоятельно — не будет необходимости копировать документы, переписывать от руки какие-то заявления”, — поделился Диденко.