В России могут разработать систему тотального учета рекламы

Так, Жигарев внес в Госдуму законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О рекламе» в части создания единой информационной системы учета рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Опубликован соответствующий документ был в системе обеспечения законодательной деятельности.

Сообщается, что данные обо всей рекламе в сети должны добавляться в базу, которая будет подготовлена в будущем. Согласно опубликованным данным, ее реализацией, а впоследствии и ведением, займется Роскомнадзор. Правительство же должно определить, какие именно данные будут в нее вносится и в какой форме это будет сделано.