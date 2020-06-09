В России могут разработать танк на колесах на базе БМП "Бумеранг"

”Растущая динамика современных локальных конфликтов требует высокой мобильности как стрелкового, так и артиллерийского вооружения. Если у наших заказчиков возникнет необходимость в создании такой боевой машины, то мы ее сделаем”, — рассказал он.

Помимо этого он также отметил, что на подобном боевом транспортном средстве можно будет использовать полноценный комплекс вооружения с пушкой, наподобие той, что уже используется на самоходной установке 2С25 “Спрут-СД”.

Напомним, что еще в апреле 2019 года Красовицкий уже рассказывал о том, что “Бумеранг” могут оснастить дистанционно управляемым 57-миллиметровым боевым модулем “Кинжал” — данное решение зависит лишь от интересов заказчика.