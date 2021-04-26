Наука и технологии
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В России могут разрешить удалять предустановленные отечественные приложения
Наконец-то светлое пятно во всей этой инициативе
Как стало известно, Минцифры России разработало проект поправок в правило, согласно которому производители гаджетов обязаны предустанавливать российский софт на свои устройства. При этом документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В поправках сообщается, что компании-производители обяжут реализовать возможность удаления всех предустановленных программ. При этом, по данным Коммерсанта, проект исчез через 4 дня после публикации, а именно 23 апреля 2021 года.
Журналисты пишут, что предыдущая версия документы содержала интересный пункт. В нём упоминалась возможность вендоров взимать плату с разработчиков отечественного софта за установку на «более благоприятных условиях», чем софт самого производителя.
Представители Минцифры не стали раскрывать причину удаления проекта с сайта. Они лишь отметили, что документ было решено направить на доработку в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор и Минэкономики.