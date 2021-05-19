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Сегодня в 15:28
В России могут сделать обязательной прививку от COVID-19
Несмотря на, казалось бы, добровольность таких процедур
В сети появилась информация о свежем заявлении зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. В нём он допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране в случае необходимости.
По словам чиновника, несмотря на то, что в России все прививки добровольные, есть и исключительные случаи. В них вакцинация может стать обязательной, передаёт РИА Новости.
Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности.
Отметим, что ранее оценку возможности введения обязательной вакцинации дала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она назвала этот вопрос спорным, но при этом отметила, что «сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была».