В России могут создать законы для регулирования метавселенных

Аналитики ведомства выделили ключевые, на из взгляд, факторы риска. К ниv относится развитие цифровых валют, неподконтрольных государству, потому что ни один налоговый кодекс не регулирует цепочки продаж и виртуальные деньги, которые могут использоваться в метавселенных. К тому же это несёт опасность нарушения политических границ.

В силу структуры метавселенных, могут появиться цифровые магазины, в том числе запрещённых веществ.

Также опасения вызываtт и тот момент, что отсутствие контроля метавселенных может привести к появлению «виртуальной политической реальности, виртуальных политических партий, новых форм агитации и протестов».

Кроме того, аватары, которые должны стать частью метавселенных, могут привести к уязвимости личных данных для копирования, стирания и манипулирования.

«Использование расширенной реальности (XR) для ощущения тактильных импульсов также переосмысливает опыт киберсекса, и есть угроза в возможностях киберсекса с несовершеннолетними, формировании различных девиаций», — сказано в докладе.