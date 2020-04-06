В России могут ужесточить "антипиратский" закон

Так, судя по описанию, первый законопроект, разрабатываемый Министерством культуры России, направлен на увеличение штрафов за неисполнение требований Роскомнадзора. Так, если сейчас нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 700 тыс до 3 млн рублей, то согласно новому документу, по всей видимости, сумма штрафа возрастет. Правда, пока неизвестно, насколько сильно новая сумма будет больше прежней.

Второй же законопроект призван сократить время, которое дается на исполнение требования Роскомнадзора — если сейчас провайдеры имеют три дня на удаление пиратского контента, то новый законопроект сократит этот временной промежуток.

Правда, не все участники рынка отнеслись к новой инициативе с восторгом. Так, по их мнению, даже с новыми законами очень сложно будет привлечь многих нарушителей к ответу. Также собеседники издания указали на то, что на подобных “пиратских” сайтах чаще всего рекламируются нелегальный онлайн-казино, которые также достаточно сложно привлечь к какой-либо ответственности.