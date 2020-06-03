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В России могут в 10 раз вырасти штрафы за утечки данных
Данная инициатива описывается в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях
Стало известно, что в России могут в 10 раз вырасти штрафы за утечки данных. Данная инициатива описывается в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, который нескольким ранее был обнародовал Минюстом на официальном портале проектов нормативных актов.
Согласно данной инициативе подразумевается изменение штрафов, которые предусмотрены п. 6 ст. 33.1 действующего КоАП “Невыполнение обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных”. Так, если на сегодняшний день данный штраф для граждан составляют 2 тыс, то в случае принятия данного проекта он составит 20 тыс. Также предполагается увеличение и штрафов для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц до 100, 300, и 500 тысяч рублей соответственно.
Напомним, что в прошлом году количество утечек данных в России увеличилось на 40% по сравнению с 2018 годом.