В России могут в 10 раз вырасти штрафы за утечки данных

Согласно данной инициативе подразумевается изменение штрафов, которые предусмотрены п. 6 ст. 33.1 действующего КоАП “Невыполнение обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных”. Так, если на сегодняшний день данный штраф для граждан составляют 2 тыс, то в случае принятия данного проекта он составит 20 тыс. Также предполагается увеличение и штрафов для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц до 100, 300, и 500 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что в прошлом году количество утечек данных в России увеличилось на 40% по сравнению с 2018 годом.