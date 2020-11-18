В России могут внедрить вызов скорой помощи по СМС

Напомним, что ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о необходимости сократить время ожидания ответа на звонки граждан скорой помощи. Курдесов, в свою очередь, предлагает решить эту проблему путем создания системы по вызову медиков через СМС.

*”Прошу вас рассмотреть целесообразность системы обращения в службу скорой помощи посредством отправки СМС-сообщения, которой сможет воспользоваться любой гражданин, —обратился к главе Минздрава общественник.

По его словам, таким образом можно будет ограничить трату времени на дозвон. Помимо прочего, время отправки СМС будет зафиксировано, а оператор сможет оперативно обработать запрос и перезвонить гражданину.