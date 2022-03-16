В России могут возобновить выпуск советских самолётов

Ил-96 — широкофюзеляжный пассажирский самолёт, рассчитанный на перевозку до 435 пассажиров, дальность полёта — 9000 км. Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолёт, его дальность полёта составляет 7200 км. Сейчас эти самолёты выпускают небольшими партиями для отдельных заказчиков. Решение о наращивании их количества будет принято после исследований.

«Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолетов тоже», — сообщил Борисов.