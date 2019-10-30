В России могут ввести бесплатную раздачу лекарств по рецепту

По мнению ученых, оплату рецептурных медикаментов должны на себя взять власти, как это уже реализовано в большинстве развитых стран. Не в последнюю очередь подобное решение может считаться правильным в связи с тем фактом, что существующая на данный момент в Российской Федерации система не самая экономически выгодная для бюджета. Так, определенная прослойка населения, неспособная купить себе медикаменты для лечения, заболевают и попадают в больницы, в которых их уже лечат за счет бюджетных средств.

Также экономисты отмечают, что нововведение сможет уменьшить смертность и сделать достойное лечение более доступным для широких масс населения России. Помимо этого, по мнению экспертов, заметно снизится количество вызовов скорой помощи, так как количество осложнений из-за отсутствия лечения болезней также заметно уменьшится.