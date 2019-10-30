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В России могут ввести бесплатную раздачу лекарств по рецепту

С подобным предложением выступили именитые российские экономисты
Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Австеньев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров заявили о необходимости бесплатного получения гражданами России всех лекарств, выписываемых им по рецепту. По словам экспертов, это снизит финансовую нагрузку на государство.

По мнению ученых, оплату рецептурных медикаментов должны на себя взять власти, как это уже реализовано в большинстве развитых стран. Не в последнюю очередь подобное решение может считаться правильным в связи с тем фактом, что существующая на данный момент в Российской Федерации система не самая экономически выгодная для бюджета. Так, определенная прослойка населения, неспособная купить себе медикаменты для лечения, заболевают и попадают в больницы, в которых их уже лечат за счет бюджетных средств.

Также экономисты отмечают, что нововведение сможет уменьшить смертность и сделать достойное лечение более доступным для широких масс населения России. Помимо этого, по мнению экспертов, заметно снизится количество вызовов скорой помощи, так как количество осложнений из-за отсутствия лечения болезней также заметно уменьшится.

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