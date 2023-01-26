Наука и технологии
20:51, 26 января 2023
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В России могут ввести маркировку дипфейков

Об этом рассказал депутат Госдумы

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что не исключает введения в России к концу года механизма маркировки дипфейков.

В России могут ввести маркировку дипфейков

Фото: Analyticsindiamag.com

По его словам, такой механизм может появиться к концу года.

Напомним, дипфейк — технология подмены элементов на фото и видео с помощью искусственного интеллекта и нейросетей.

Я рассчитываю, что к концу года появится что-то связанное, может, с маркировкой дипфейков.

Антон Горелкин
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике
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