В России могут ввести маркировку дипфейков

20:51, 26 января 2023
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В России могут ввести маркировку дипфейковОб этом рассказал депутат Госдумы
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что не исключает введения в России к концу года механизма маркировки дипфейков.
Фото: Analyticsindiamag.com
По его словам, такой механизм может появиться к концу года.
Напомним, дипфейк — технология подмены элементов на фото и видео с помощью искусственного интеллекта и нейросетей.
Я рассчитываю, что к концу года появится что-то связанное, может, с маркировкой дипфейков.
Антон Горелкин
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике
Источник:Парламентская газета
Автор:Андрей КадуковТеги:
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