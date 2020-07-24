В России могут ввести налог на роботов

Если предложение будет принято, то, возможно, размер собираемого налога будет сопоставим с 13-процентным НДФЛ со средней зарплаты в определенной профессии. Учитывая тот факт, что в современном мире все больше отраслей полагается на помощь роботов в своей работе, вполне вероятно, что новые сборы помогут в будущем для перепрофилирования таких специалистов как экскурсоводы, продавцы и кассиры, охранники, банковские сотрудники, рекрутеры, аналитики и другие - именно данные виды профессий, судя по последним данным, рискуют больше остальных пострадать от повсеместной роботизации.

Стоит отметить, что в Минтруде уже успели заявить, что на сегодняшний день в России и без того проводится массовое переобучение безработных граждан.