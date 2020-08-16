В России могут ввести возможность пополнять банковскую карту на кассах магазинов

Однако стоит отметить, что для того, чтобы данная инициатива вступила в силу необходимо не только время, но и, вероятно, изменения в нормативных актах регулятора. ”Банк России расценивает сервис пополнения карт на кассах как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах”, — поделились в Центральном банке.

Известно, что в тестовом режиме зачисление средств на банковские карты в магазинах будет обеспечено Промсвязьбанком. Причем проект будет запущен уже в ближайшие месяцы. Возможность внедрения данного нововведения рассматривается и в “Дом.РФ”, “Ак Барс Банк”, а также РНКБ и Visa.