В России могут заблокировать популярный среди художников сервис DeviantArt

Сообщается, что буквально вчера Роскомнадзор прислал администрации сервиса требование удалить опубликованный на сайте контент, которые нарушает российское законодательство. Причем отмечается, что такое оповещение представители ведомства отправляют не в первый раз.

“Ранее Роскомнадзором неоднократно в адрес популярного у любителей рисования, в том числе среди детей, ресурса направлялись требования удалить противоправную информацию”, — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В частности, ведомство обнаружило на сайте материалы с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и другим запрещённым в России контентом. В случае, если DeviantArt его не удалит — в России сервис перестанет работать.