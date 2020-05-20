В России могут заблокировать YouTube

По словам гендиректора компании Светланы Симоненко, на платформе опубликовано множество видео, на которых соискателям предлагается обмануть будущих работодателей, а также пройти за них тесты, разработанные внутри Ontarget. В связи с этим компания намерена добиться полной блокировки видеохостинга, а учитывая, что Ontarget уже выиграла один иск по поводу того же контента, над YouTube нависла серьезная угроза вечной блокировки на территории России. Иск будет рассмотрен 5 июня.

Напомним, что чуть ранее над YouTube и Яндекс.Видео уже нависала угроза вечной блокировки в России. Тогда это было также связано с нарушением законодательства о пиратстве.