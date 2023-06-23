В России могут запретить пластиковые бутылки уже в 2024 г.

К 2030 году количество запрещённых видов пластика может достичь 20. Эти нормы уже прописаны в федеральном законе «Экономика замкнутого цикла», направленного на «поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать».

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, главная цель — отказ от неэкологичной тары, которую сложно или технически невозможно переработать. Инициатива предполагает сначала ограничение использования ПЭТ-бутылок нестандартного цвета, отличающегося от белого, прозрачно голубого, зелёного и коричневого; прекращение оборота тонкой термоусадочной плёнки, которая используется для этикеток, сумок-сеток для овощей и фруктов, пластиковых пакетов с донышком дой-пак, в которых продают кетчупы и другие соусы, пластиковых капсул для кофе.

Минпромторг также предлагает отказ от разноцветных цветов ПЭТ-бутылки, так как это не более чем рекламный ход, тонкой термоусадочной плёнки, тары с этикеткой из ПВХ и упаковки c нерастворимыми клеями.