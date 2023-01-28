В России могут запретить продавать кальянные смеси через интернет

В письме сказано о том, что проведённое ОПИ исследование доказало наличие в кальянных бестабачных смесях «JAM» и «BRUSCO», наиболее популярных на российском рынке, никотина и других вредных веществ. Поэтому продажа таких смесей подпадает под такие же ограничения, как и табачные изделия.

Также общественник предложил соответствующий законопроект.

Как отметил Павлов, исследование показало, что в смеси «BRUSCO» содержание никотина составляет 5,392 мг/м3, формальдегида — 1,243 мг/м3, ацетона — 4,467 мг/м3, ацетальдегида —3,642 мг/м3, монооксида углерода (СО) — 0,0013%. В аэрозоле курительных смесей «JAM» содержится никотин в объёме 2,595 мг/м3, формальдегид — 1,912 мг/м3, ацетон — 1,629 мг/м3, ацетальдегида — 1,112 мг/м3, монооксида углерода (СО) — 0,0012%.

«Проведённое брянским университетом им. И. Г. Петровского исследование состава курительных смесей для кальяна «JAM» и «BRUSCO», наиболее популярных на российском рынке, доказывает тот факт, что бестабачные смеси содержат не только никотин, но и ряд других крайне вредных веществ», — сказано в копиях сопроводительного письма, направленных в министерства.