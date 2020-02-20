В России могут запретить прослушивание музыки без наушников в общественном транспорте

Так, инициатива, из-за которой в России в будущем могут запретить прослушивание в общественном транспорте музыки без наушников, была разработана в Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу. Но перед тем, как направить письмо в министерство, специалисты ассоциации провели опрос среди экономически активного населения Москвы, в результате которого были выявлены достаточно любопытные факты.

Например, практически все респонденты (94%) выступили с резким негативом в отношении людей, публично потребляющих видео и аудиоконтент без использования наушников. При этом 10% из них также отметили, что в случае, если нарушитель спокойствия отказывается выключить звук либо надеть наушники, то они готовы воздействовать на него физически.

Представители Минтранспорта пока не дали никаких комментариев по поводу свежей инициативы.