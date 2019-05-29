В России могут запретить пивные напитки

Министерству финансов России предложили запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на письмо с инициативой общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

На данный момент производители продают такие коктейли под видом пивных напитков, поскольку для данной категории акциз стоит дешевле. Организация предлагает изменить закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) в части определения пивных и винных напитков. По задумке, надо запретить при производстве пивных и винных напитков запретить использование ароматических веществ, при добавлении которых напитки становятся схожими до степени смешения с другой алкогольной продукцией.

По мнению специалистов, если Минфин поддержит инициативу и она воплотится в жизнь, то слабоалкогольные коктейли могут подорожать примерно на 40%.

Представители Минфина сообщили, что рассмотрят обращение.