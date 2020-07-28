В России могут заработать магазины без кассиров

Отмечается, что экспериментальный магазин "Пятерочка с собой", подразумевающий отсутствие кассиров, был открыт еще в прошлом году на территории объекта X5 в Долгопрудном. Работает он на базе “интернета вещей”, а предназначен лишь для сотрудников компании. Так, в магазине предусмотерна система специальный датчиков, которая самостоятельно контролирует вход и выход клиентов, а также нахождение в магазине, температурный режим, при этом обеспечивает покупателей физической безопасностью.

”Мы продолжаем тестировать среди сотрудников формат "Пятерочка с собой" - это высокотехнологичные магазины небольшой площади без кассиров. В ближайшее время будем принимать решение о пилотном проекте для широкой публики”, - сообщил Гончаров.