В России мошенники начали использовать своих жертв для обналичивания украденных денег

В России мошенники начали использовать своих жертв для обналичивания украденных денегСлишком цинично
Российские банковские мошенники начали вербовать своих жертв для участия в обналичивании украденных денег.
Фото: Krazytech
Созданная ими схема крайне проста: мошенники звонят людям, которые ранее уже были их жертвами, после чего предлагают им работу в качестве «следователя».
На новой должности россиянам предлагается помочь в поиске и поимке преступников. В обмен на помощь им обещают ежемесячный доход.
На деле же злоумышленники используют своих жертв повторно, но уже в качестве «дропов». Преступники переводят украденные деньги на банковский счёт жертвы и инструктируют её о дальнейших действиях по «спасению» денег.
На деле же жертву используют для незаконного обналичивания украденных средств. Эта схема особенно часто используется в отношении пожилых людей.