В России мошенники начали использовать своих жертв для обналичивания украденных денег

Созданная ими схема крайне проста: мошенники звонят людям, которые ранее уже были их жертвами, после чего предлагают им работу в качестве «следователя».

На новой должности россиянам предлагается помочь в поиске и поимке преступников. В обмен на помощь им обещают ежемесячный доход.

На деле же злоумышленники используют своих жертв повторно, но уже в качестве «дропов». Преступники переводят украденные деньги на банковский счёт жертвы и инструктируют её о дальнейших действиях по «спасению» денег.

На деле же жертву используют для незаконного обналичивания украденных средств. Эта схема особенно часто используется в отношении пожилых людей.