В России мошенники начали предлагать способы обхода ограничений Visa и Mastercard

Злоумышленники обещают различные пути для обхода западных санкций и свободных покупок в зарубежных интернет-магазинах. Свои предложения мошенники распространяют посредством рекламы в соцсетях.

Средний ценник такой «помощи» составляет порядка 130 тысяч рублей. Вместе с деньгами у потенциальной жертвы преступники просят персональные данные, а после этого пропадают и c этой информацией, и с деньгами.