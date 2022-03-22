В России мошенники начали предлагать способы обхода ограничений Visa и Mastercard

Вчера в 22:35
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В России мошенники начали предлагать способы обхода ограничений Visa и MastercardИ пропадать с деньгами
На фоне ухода из России иностранных платёжных систем Visa и Mastercard активизировались мошенники, предлагающие обойти эти ограничения.
Злоумышленники обещают различные пути для обхода западных санкций и свободных покупок в зарубежных интернет-магазинах. Свои предложения мошенники распространяют посредством рекламы в соцсетях.
Средний ценник такой «помощи» составляет порядка 130 тысяч рублей. Вместе с деньгами у потенциальной жертвы преступники просят персональные данные, а после этого пропадают и c этой информацией, и с деньгами.