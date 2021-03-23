В России мошенники начали выдавать себя за госслужбы

Так, жители Москвы, приватизировавшие недвижимость, начали получать бумажные и электронные письма. В них, как сообщает РБК, заявляется о необходимости оформить квартиры в Едином государственном реестре недвижимости. Но при переходе по ссылке, пользователей перебрасывает на мошеннический сайт для оплаты услуг.

Стоит отметить, что о новой схеме стало известно благодаря бдительности самих граждан. Они, почуяв неладное, стали массово обращаться в московские центры госуслуг «Мои документы», требуя разъяснений.

Напомним, что регистрация ранее возникших прав на недвижимость проходит совершенно бесплатно. Таким образом, при просьбе оплатить подобную услугу, стоит связаться с центрами госуслуг за получением дополнительной информации.