В России мошенники придумали новые схемы, связанные с недвижимостью

По словам экспертов, это на 6,5% больше, чем в 2020 году. Такой рост киберпреступности связан с пандемией — на 40% выросло число онлайн-продаж и сделок. Поэтому начал расти уровень мошенничества в сфере недвижимости и ипотечного кредитования, которые оформляются онлайн.

Появляются различные посредники, обещающие помощь в быстром получении ипотеки и пропадающие с деньгами жертв. В том числе это связано с обманом дольщиков при строительстве нового жилья. Зафиксировано 617 таких случаев.