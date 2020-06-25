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В России может увеличиться цена на приложения и подписки
И все из-за новых манипуляций с НДС
В России может увеличиться цена на приложения и подписки из-за введения НДС на продажу софта. Таким образом, по словам издания Коммерсант, предлагается компенсировать бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли в стране.
Согласно имеющимся данным, вице-премьер Андрей Белоусов предложил проработать соответствующее предложение Минкомсвязи. Таким образом, в случае успеха инициативы, она уже в 2021 году может принести в бюджет страны 42,5 млрд рублей.
Стоит отметить, что по подсчетам Коммерсанта, введение НДС в размере 20% может привести к повышению цены иностранного софта на 16,67%, при этом у данного нововведения имеется и другая отрицательная сторона - подобный “блат” для российского ПО может нести за собой правовые риски, так как он напоминает запрещенную ВТО дискриминацию по национальному признаку.