В России может увеличиться цена на приложения и подписки

Согласно имеющимся данным, вице-премьер Андрей Белоусов предложил проработать соответствующее предложение Минкомсвязи. Таким образом, в случае успеха инициативы, она уже в 2021 году может принести в бюджет страны 42,5 млрд рублей.

Стоит отметить, что по подсчетам Коммерсанта, введение НДС в размере 20% может привести к повышению цены иностранного софта на 16,67%, при этом у данного нововведения имеется и другая отрицательная сторона - подобный “блат” для российского ПО может нести за собой правовые риски, так как он напоминает запрещенную ВТО дискриминацию по национальному признаку.