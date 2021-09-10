В России можно будет запретить собирать персональные данные в интернет-сервисах

На Госуслугах пользователь может дать или отозвать согласие на обработку персональных данных. Под неё подпадают социальный статус, адрес проживания, данные из паспорта, водительского удостоверения и других документов. Аналог нужен и в коммерческом секторе. Но дело не только в обработке персональных данных, но и в даче и отзыва согласий по сделкам. И чтобы всё это регулировалось законом.

Сервис позволит наполнить рынок коммерческими данными, защищёнными законом, с гибким доступом и прозрачной политикой конфиденциальности. Каждый пользователь сможет легко управлять своим данными и решать, что давать в обработку, а что закрывать или отзывать.

«Решение позволит обогатить рынок большими объёмами коммерческих данных, накопленными отдельными участниками рынка, и монетизировать этот рынок», – прокомментировал ситуацию директор по инновациям «СКБ-банка» Виталий Копысов.

Как отмечается, в появлении сервиса заинтересованы «Сбер», ВТБ, «Промсвязьбанк», МКБ, «СКБ-банк» и другие игроки российского финансового рынка.