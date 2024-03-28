В России на 138% выросло число DDoS-атак на туристические компании

С марта 2024 года число DDoS-атак на тревел-сегмент в России выросло на 138% по сравнению с прошлым годом, сообщает компания StormWall. Этот рост объясняется началом туристического сезона, когда хакеры стремятся нарушить работу онлайн-ресурсов, чтобы затруднить бронирование туров и билетов.

Аналитики утверждают, что к атакам на тревел-бизнес могут быть причастны не только преступники, но и политически мотивированные хактивисты. Чаще всего хакеры используют ботнеты для запуска атак, а самый большой из них насчитывал 47 тысяч устройств. В компании StormWall также отмечают многовекторные атаки, которые наносят серьёзный ущерб неподготовленным сайтам и онлайн-ресурсам.

Масштабные DDoS-атаки стали неожиданностью для многих компаний в сфере туризма, приводя к недоступности ресурсов на несколько часов. Однако авиакомпании лучше справились с натиском хакеров благодаря профессиональным средствам защиты от DDoS.