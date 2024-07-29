В России на 19% вырос спрос на игровые аксессуары

Продажи игровых аксессуаров в России за первое полугодие 2024 года показали впечатляющие результаты. В сети М.Видео-Эльдорадо отмечают рост продаж игровых мышей на 124% в денежном выражении и 42% в штучном. Это по сравнению с общим ростом на российском рынке, который составил 24% в деньгах и 19% в штуках. Всего было продано 1,8 миллиона мышей на сумму 1,7 миллиарда рублей. В лидерах продаж оказались модели от Logitech, Thunderobot и Razer.

Клавиатуры для геймеров также не остались в стороне. В М.Видео-Эльдорадо продажи таких клавиатур выросли на 46% в деньгах и на 41% в штуках по сравнению с первым полугодием прошлого года. Для сравнения, рынок в целом показал рост на 33% в деньгах и 15% в штуках. Всего было продано 963 тысячи клавиатур на 3 миллиарда рублей. Самыми популярными стали модели от Red Square и Thunderobot.

Наушники для геймеров продемонстрировали особенно высокий рост. Продажи увеличились на 207% в денежном выражении и 81% в штуках. В целом, российский рынок вырос на 52% в деньгах и 30% в штуках. Граждане России приобрели 1,6 миллиона наушников на сумму 4,5 миллиарда рублей. Лидерами продаж стали устройства от Thunderobot, Razer и Logitech. Сергей Мезин из М.Видео-Эльдорадо объясняет, что рост спроса связан с увеличением популярности киберспорта и многопользовательских онлайн-игр, а также с постоянным внедрением новых технологий в игровое оборудование.