В России на 20% больше компьютерных клубов, чем кинотеатров

Количество киберспортивных арен в России превысило число кинотеатров, согласно данным «Невафильм Research». Это обусловлено высокой прибыльностью этого бизнеса. Залы с компьютерами или приставками привлекают все больше посетителей, их число в 2023 году достигло 73 тыс. мест.

Компьютерные клубы обеспечивают инвентарь, а посетители сами выбирают, как проводить время: для отдыха или для занятий киберспортом. За прошлый год количество посетителей таких клубов увеличилось, но заполняемость залов снизилась из-за роста конкуренции.

Бизнес в сфере киберспорта привлекает инвесторов и предпринимателей, и количество франшиз в этой области растёт. Открытие киберспортивных клубов становится все более привлекательным благодаря популярности этой индустрии и возможности получения поддержки со стороны франчайзеров.