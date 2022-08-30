В России на 579% стало больше мошеннических сайтов, имитирующих ушедшие

Причём такой рост произошёл только за первое полугодие 2022 года. Об этом сообщила компания-разработчик программного обеспечения для защиты от кибератак Group-IB. Сейчас в схеме обмана пользователей злоумышленники прикрываются 2,1 тысячей брендов. Ущерб от такого обмана в мире оценивается в 80$ млн.

Зачастую обман «проворачивают» под предлогом розыгрыша фейковых виртуальных карт в AppStore и PlayStation Store, покупку доступа к закрытым сервисам и т.п.

При этом именно в России трудно оценить реальный ущерб от такого вида мошенничества, потому что пострадавшие пользователи не обращаются в правоохранительные органы, либо попросту не знают, куда идти.