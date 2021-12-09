В России на добровольцах испытают новую вакцину против коронавируса

Название препарата не уточняется. Известно, что он основан на вирусоподобных частицах, но при этом не содержит генетический материал, а имитирует его. Вакцина будет испытана в инъекционной внутримышечной и интраназальной формах.

Подрядчиком выступает компания «РИК-Фарма». Центр имени Гамалеи заключил с компанией контракт на 8240000 рублей.