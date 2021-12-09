В России на добровольцах испытают новую вакцину против коронавируса

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В России на добровольцах испытают новую вакцину против коронавирусаВ форме инъекции и спрея
На добровольцах возрастом 18-55 лет испытают новую вакцину для борьбы с коронавирусом. Её создателем является центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Название препарата не уточняется. Известно, что он основан на вирусоподобных частицах, но при этом не содержит генетический материал, а имитирует его. Вакцина будет испытана в инъекционной внутримышечной и интраназальной формах.
Подрядчиком выступает компания «РИК-Фарма». Центр имени Гамалеи заключил с компанией контракт на 8240000 рублей.
Источник: Фармацевтический вестник