В России на дроны начнут устанавливать опознавательные знаки

Согласно нововведениям, на беспилотники с максимальной взлётной массой от 0,25 до 30 килограммов в обязательном порядке должны будут наноситься учётные опознавательные знаки. Поправки распространяются на отечественные и импортные экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда.

Кроме этого, поправки регулируют процесс сертификации БПЛА и их элементов. Прописаны нормы о совокупности требований, обеспечивающих безопасную эксплуатацию такой техники и охраны окружающей среды от их деятельности в области авиации.