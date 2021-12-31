В России на дроны начнут устанавливать опознавательные знаки

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В России на дроны начнут устанавливать опознавательные знакиУказ о внесении поправок подписал президент Путин
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Воздушный кодекс РФ, касающихся беспилотников.
Согласно нововведениям, на беспилотники с максимальной взлётной массой от 0,25 до 30 килограммов в обязательном порядке должны будут наноситься учётные опознавательные знаки. Поправки распространяются на отечественные и импортные экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда.
Кроме этого, поправки регулируют процесс сертификации БПЛА и их элементов. Прописаны нормы о совокупности требований, обеспечивающих безопасную эксплуатацию такой техники и охраны окружающей среды от их деятельности в области авиации.
Источник: РИА новости