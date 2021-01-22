В России на главу компании-производителя электромобилей завели уголовное дело

Несмотря на то, что в официальном сообщении не упоминается имя фигуранта дела, издание предположило, что речь может идти о генеральном директоре Zetta Денисе Щуровском. При этом представители прокуратуры отметили, что после проверки задолженность по заработной плате была полностью погашена.