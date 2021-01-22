В России на главу компании-производителя электромобилей завели уголовное дело
Так, в период с сентября по ноябрь 2020 года, размер долга достиг более 4 млн рублей, сообщает NEWSru.com со ссылкой на сайт прокуратуры. Всего же недополучили зарплату 59 работников организации.
Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственным органом в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой района.
Несмотря на то, что в официальном сообщении не упоминается имя фигуранта дела, издание предположило, что речь может идти о генеральном директоре Zetta Денисе Щуровском. При этом представители прокуратуры отметили, что после проверки задолженность по заработной плате была полностью погашена.