ferra.ru

В России на главу компании-производителя электромобилей завели уголовное дело

До конца, правда, не ясно, о ком именно идёт речь
Как стало известно, прокуратура Центрального района города Тольятти завела уголовное дело на главу компании-производителя электромобилей Zetta. Причиной этого стала невыплата зарплаты сотрудникам.

Так, в период с сентября по ноябрь 2020 года, размер долга достиг более 4 млн рублей, сообщает NEWSru.com со ссылкой на сайт прокуратуры. Всего же недополучили зарплату 59 работников организации.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственным органом в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой района.

Прокуратура

Несмотря на то, что в официальном сообщении не упоминается имя фигуранта дела, издание предположило, что речь может идти о генеральном директоре Zetta Денисе Щуровском. При этом представители прокуратуры отметили, что после проверки задолженность по заработной плате была полностью погашена.