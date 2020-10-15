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В России на границе обнаружили радиоактивную посылку
Угадайте откуда? Правильно, из Китая
Таможня Владивостока, на границе России, обнаружила и задержала радиоактивную посылку. По данным ведомства, ее радиационный фон превышал норму в 27 раз, а шла она в нашу страну из Гонконга.
Так, в рамках стандартной процедуры радиационного контроля, сотрудники таможни обнаружили мешок с посылками, сообщает РИА Новости. На проверку выяснилось, что его радиационный фон по показаниям дозиметра превышал норму в десятки раз. При этом, согласно имеющимся данным, повышенный уровень ионизирующего излучения обнаружили у одного из почтовых отправлений весом менее 100 грамм.
В сопровождающих посылку документах было указано, что отправление состоит из газобаллонного оборудования. По предварительной оценке, внутри находился металлический элемент в форме цилиндра. Сейчас радиоактивную посылку изучают специалисты Роспотребнадзора.