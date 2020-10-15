В России на границе обнаружили радиоактивную посылку

Так, в рамках стандартной процедуры радиационного контроля, сотрудники таможни обнаружили мешок с посылками, сообщает РИА Новости. На проверку выяснилось, что его радиационный фон по показаниям дозиметра превышал норму в десятки раз. При этом, согласно имеющимся данным, повышенный уровень ионизирующего излучения обнаружили у одного из почтовых отправлений весом менее 100 грамм.

В сопровождающих посылку документах было указано, что отправление состоит из газобаллонного оборудования. По предварительной оценке, внутри находился металлический элемент в форме цилиндра. Сейчас радиоактивную посылку изучают специалисты Роспотребнадзора.