В России на коротких авиарейсах появится интернет

Известия пишут о намерении Аэрофлота оснастить доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолётов Airbus A320. Важно отметить, что речи о подключении к интернету всех имеющихся летательных аппаратов не идёт. При этом новые самолёты семейств Airbus А320neo и А350 компания будет получать с уже внедрённым доступом к сети.

Представители Аэрофлота также заявили, что на данный момент самолёты авиакомпаний Россия и «Победа оснащать интернетом не планируется.

Также от анонимных источников стало известно, что оборудование для новой инициативы предоставит российский оператор спутниковой связи «Стек.ком». Он же станет и интернет-провайдером для Аэрофлота.