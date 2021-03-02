Наука и технологии
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В России на коротких авиарейсах появится интернет
Наконец-то это случилось!
В сети появилась информация о свежих планах авиакомпания Аэрофлот. Судя по всему, перевозчик наконец-то добавит в ближайшее время доступ к интернету на коротких авиарейсах. Услуга, само собой, будет платной.
Известия пишут о намерении Аэрофлота оснастить доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолётов Airbus A320. Важно отметить, что речи о подключении к интернету всех имеющихся летательных аппаратов не идёт. При этом новые самолёты семейств Airbus А320neo и А350 компания будет получать с уже внедрённым доступом к сети.
Представители Аэрофлота также заявили, что на данный момент самолёты авиакомпаний Россия и «Победа оснащать интернетом не планируется.
Также от анонимных источников стало известно, что оборудование для новой инициативы предоставит российский оператор спутниковой связи «Стек.ком». Он же станет и интернет-провайдером для Аэрофлота.