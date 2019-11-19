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В России на миллионы рублей увеличат штрафы за хранение данных россиян за рубежом

Поправки приняли во время второго чтения
Как стало известно, сегодня Госдума Российской Федерации приняла во втором чтении, являющемся основным, законопроект, согласно которому в будущем будут введены многомиллионные штрафы за невыполнение требований о хранении в персональных данных россиян на территории России.

В первую очередь новый законопроект должен коснуться крупных операторов связи, которые собирая личные данных россиян отказались выполнить предусмотренное законом требования об их хранении на территории России. По заявлению ТАСС, в рамках второго чтения проект закона не претерпел каких-либо существенных изменений — депутаты лишь снизили размер некоторых штрафов.

К слову о штрафах: так, в случае первого нарушения закона должностные лица должны будут выплатить 100 до 200 тыс рублей, а юридические лица от 1 до 6 млн рублей. За повторное нарушение граждане выплатят штраф от 50 до 100 тыс рублей, должностные лица от 500 до 800 тыс рублей, а юридические лица от 6 до 18 млн рублей, причем размер последнего штрафа был заложен еще во время первого чтения.