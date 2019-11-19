В России на миллионы рублей увеличат штрафы за хранение данных россиян за рубежом

В первую очередь новый законопроект должен коснуться крупных операторов связи, которые собирая личные данных россиян отказались выполнить предусмотренное законом требования об их хранении на территории России. По заявлению ТАСС, в рамках второго чтения проект закона не претерпел каких-либо существенных изменений — депутаты лишь снизили размер некоторых штрафов.

К слову о штрафах: так, в случае первого нарушения закона должностные лица должны будут выплатить 100 до 200 тыс рублей, а юридические лица от 1 до 6 млн рублей. За повторное нарушение граждане выплатят штраф от 50 до 100 тыс рублей, должностные лица от 500 до 800 тыс рублей, а юридические лица от 6 до 18 млн рублей, причем размер последнего штрафа был заложен еще во время первого чтения.