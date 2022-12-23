В России на службу заступили модернизированные комплексы противовоздушной обороны С-300ПМ2 «Фаворит»

Как отмечается, военнослужащие соединений ПВО Центрального военного округа прошли переобучение, ознакомились с элементной базой «Фаворитов», изучили возможности этих систем. Характеристики ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит» сопоставимы с возможностями ракетных комплексов С-400 «Триумф».

«Расчёты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПМ2 "Фаворит" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) впервые после переподготовки заступили на боевое дежурство по прикрытию критически важных объектов в Восточной Сибири», — сказано в сообщении Минобороны.