В России на учениях впервые применили боевых роботов «Уран-9»

Как отмечает источник, робота также применяли в отработке действий мобильных групп ПВО, РЭБ и РХБ-защиты по борьбе с беспилотниками. «В ходе специальных учений, прошедших в Нижегородской области, впервые в боевых порядках подразделений при ведении обороны были применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9», — подчеркнули представители Министерства обороны.

Отмечается также, что текущие учения — подготовка к масштабной учебной кампании «Запад-2021», которая развернётся на полигонах РФ и Белоруссии.