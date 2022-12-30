В России на воду спустили атомную подводную лодку «Император Александр III»

Эта подлодка входит в проект 995А «Борей-А». «Император Александр III» разработана Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин». В церемонии спуска на воду принял участие президент России Владимир Путин.

Эта субмарина стала седьмой в проекте 955 «Борей» и четвёртой в проекте 995А «Борей-А». Подлодка оснащена торпедными аппаратами калибра 533 мм, несёт 16 ракет «Булава».