Наука и технологии
Сегодня 12:10
В России начал действовать закон об изоляции рунета
Однако только в одном регионе
Известно, что именно сегодня начал действовать нашумевший закон об изоляции рунета, который был принят Госдумой еще 6 апреля. Несмотря на это, оборудование для обеспечения полной блокировки русского сегмента интернета подготовлено только в одном регионе.
Сообщается, что на развертывание оборудования в федеральном масштабе необходим примерно один год. По словам источника издания “Коммерсант”, закон начнет действовать, однако “не на всей территории”. Данный закон накладывает на операторов необходимость устанавливать на сетях технические средства по борьбе с угрозами, позволяющие распределять трафик и блокировать доступ к запрещенным сайтам.
”Операторы с высокой долей вероятности готовы к исполнению закона. Но с 1 ноября для абонентов ничего не изменится”,— поделился источник “Коммерсанта”.