В России начал действовать закон об изоляции рунета

Сообщается, что на развертывание оборудования в федеральном масштабе необходим примерно один год. По словам источника издания “Коммерсант”, закон начнет действовать, однако “не на всей территории”. Данный закон накладывает на операторов необходимость устанавливать на сетях технические средства по борьбе с угрозами, позволяющие распределять трафик и блокировать доступ к запрещенным сайтам.

”Операторы с высокой долей вероятности готовы к исполнению закона. Но с 1 ноября для абонентов ничего не изменится”,— поделился источник “Коммерсанта”.